BİST1.494-0.31EURO8.88-0.24USD7.32-0.19ALTIN437.630.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Çin, uzaya "uzaktan algılama uyduları" gönderdi
    ABONE OL
    29.01.2021 - 13:09 | | AA

    Çin, uzaya "uzaktan algılama uyduları" gönderdi

    Çin, "Yaogan-31" serisi 3 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

    Çin, uzaya "uzaktan algılama uyduları" gönderdi

    Xinhua ajansının haberine göre, 3 "Yaogan-31" uydusundan oluşan ve bu serideki 2. grup olduğu belirtilen uydular, ülkenin Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle uzaya gönderildi.

    Fırlatma işleminin ardından uydular, önceden planlanan yörüngelerine girdi. Söz konusu uydular, elektromanyetik çevre gözlem ve bazı teknolojilerin testi için kullanılacak.

    Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 359. misyonu oldu. Çin, ilk Yaogan-31 uydu grubunu 2018’de uzaya göndermişti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? Covid-19 aşı randevusu oluşturma

    Koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? Covid-19 aşı randevusu oluşturma

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika... Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama! Ekipler bölgede...

    Son dakika... Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama! Ekipler bölgede...

    Sıradaki Haber