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    HaberlerTeknoloji Haberleri Çin'den 50 yıl sonra bir ilk!
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    22.11.2020 - 17:26 |

    Çin'den 50 yıl sonra bir ilk!

    Çin, 1970’lerden beri ilk defa Ay’a insansız uzay aracı gönderip Ay’dan taş numuneleri toplama girişiminde bulunacak ilk ülke olmak istiyor.

    Çin'den 50 yıl sonra bir ilk!

    Adını kadim Çin Ay tanrısı Chang’e’den alan mekik, bilimcilerin Ay’ın kökenlerini ve düzenini anlayabilmeleri için malzemeler toplayacak. Bu operasyon Çin’in uzaydan numune toplama becerisinin de ölçümü yerine geçecek ve daha karmaşık operasyonlar için eksiklerin görülmesini sağlayacak.

    Operasyon eğer başarılı olursa Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nden sonra Ay’dan numune toplayan ilk ülke olacak.

    Sovyetler Birliği’nin Luna-2 isimli uzay mekiğini 1959’da Ay göndermesinden beri Dünyanın uydusuna ilk kez insan yapımı bir araç gidecek. ABD ise Apollo programı kapsamında 1969’dan 1972’ye kadar olan süreçte Ay’a toplam 12 astronot göndermişti ve toplamda 382 kiloluk taş ve toprak numuneleri toplamıştı.

     

     

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