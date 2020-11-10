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    HaberlerTeknoloji Haberleri Daha piyasaya çıkmadan konuşulmaya başlandı.
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    10.11.2020 - 10:15 |

    Daha piyasaya çıkmadan konuşulmaya başlandı.

    iPhone 12 serisinin bazı telefonları piyasaya çıkmadan iPhone 13 ile ilgili dedikodular dolaşmaya başladı.

    Daha piyasaya çıkmadan konuşulmaya başlandı.

    Analizcilerin tahminlerine göre gelecek yıl çıkacak modeller de bu yılkilerle aynı isimleri taşıyacak. Yani iPhne 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max isimlerine sahip olacak. Her birini birbirinden ayıracak en büyük özellikleri ise kameralarının kalitesi olacak. Gelecek yılın Pro ve Pro Max modellerinde ultra geniş kamera seçeneği bulunacağı düşünülüyor.

    Ultra geniş kamera sayesinde kamera daha fazla ışık görecek ve loş ortamlarda çekilen fotoğrafların kalitesi yükselecek. Kameranın kullanımı için çok sayıda filtre ve uygulamanın da cihazın içinde geleceği düşünülüyor.

     

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