Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyen ve gÃ¼nlÃ¼k hayatta kÄ±sÄ±tlamalara yol aÃ§an yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼nler de olumsuz etkilendi.

KalabalÄ±k davetli topluluÄŸuyla gerÃ§ekleÅŸtirilen sazlÄ± sÃ¶zlÃ¼ eÄŸlence ve kutlamalar salgÄ±nÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda yasaklanÄ±rken 1 saat ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nler nikah ÅŸeklinde dÃ¼zenlenir oldu.

Belirli sayÄ±da davetlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde takÄ± tÃ¶renleri de hem evlenen Ã§iftler hem de davetliler iÃ§in sorun oluyor.

Hacettepe Teknokent'te Ã¼Ã§ gencin kurduÄŸu yazÄ±lÄ±m ÅŸirketi, bu sorunu ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla "Goldtag" isimli cep telefonu uygulamasÄ±nÄ± hayata geÃ§irdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n takÄ±larÄ±nÄ±n internet ortamÄ±ndan alÄ±nÄ±p takÄ±lmasÄ±na imkan saÄŸlayan uygulama, kullanÄ±cÄ±larÄ±na bankalarla entegre biÃ§imde 7 gÃ¼n 24 saat altÄ±n alÄ±p satma hizmeti sunuyor.Â

QR KODLU TAKI DÃ–NEMÄ°

Åžirketin Kurucu OrtaÄŸÄ± Dolunay SabuncuoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Goldtag'Ä±n App Store ve Google Play'den indirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek uygulamanÄ±n tamamen bankacÄ±lÄ±k alt yapÄ±sÄ±yla ilerlediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸ planlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SabuncuoÄŸlu, ÅŸu bilgileri verdi:

Â "KullanÄ±cÄ±lar havale/EFT veya kredi/banka kartlarÄ± ile Goldtag Ã¼zerinden 7 gÃ¼n 24 saat gÃ¼venle uygun fiyatta altÄ±n alÄ±p satabiliyor. AlÄ±m miktarÄ± 0,1 gramdan baÅŸlayÄ±p gram, Ã§eyrek, yarÄ±m ve tam altÄ±n ÅŸeklinde devam ediyor. AlÄ±nan bu altÄ±nlar, uluslararasÄ± standart olan 995/1000 saflÄ±ÄŸÄ±nda olup Kuveyt TÃ¼rk KatÄ±lÄ±m BankasÄ± kasalarÄ±nda saklanÄ±yor. KullanÄ±cÄ±lar dÃ¼ÄŸÃ¼n, sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, doÄŸum gÃ¼nÃ¼, bebek gÃ¶rÃ¼mÃ¼ gibi etkinlikler iÃ§in baÅŸlÄ±k aÃ§arak takÄ± ve hediye kabul ediyor. OluÅŸturulan etkinlik baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÃ§eriÄŸini WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arkadaÅŸlarÄ± veya yakÄ±nlarÄ±yla paylaÅŸÄ±p QR kod veya dÃ¼ÄŸÃ¼n kodu yardÄ±mÄ±yla Goldtag Ã¼zerinden hediyelerini alabiliyor."

Â HEDEF FÄ°ZÄ°KSEL ALTIN TESLÄ°MÄ°

SabuncuoÄŸlu, Kovid-19 salgÄ±nÄ± tedbirleri nedeniyle dÃ¼ÄŸÃ¼nlere getirilen dÃ¼zenlemenin de etkisiyle bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ettiÄŸi uygulamanÄ±n 15 gÃ¼n iÃ§erisinde binin Ã¼zerinde indirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu sÃ¼re iÃ§erisinde dÃ¼ÄŸÃ¼nler, doÄŸum gÃ¼nleri ve sanal altÄ±n gÃ¼nleri etkinliklerinin dÃ¼zenlediÄŸini aktaran SabuncuoÄŸlu, "GÃ¼n iÃ§erisinde alÄ±m ve satÄ±m arasÄ±ndaki fark bakÄ±mÄ±ndan Ã¼lkemizde en uygun fiyatlarÄ± veren Ã¼Ã§ kurumdan biriyiz. Bu konuda kullanÄ±cÄ±lara avantaj sunuyoruz. Ä°lerleyen dÃ¶nemde amacÄ±mÄ±z Goldtag uygulamasÄ±nÄ± daha da geliÅŸtirmek. Bu kapsamda, aralarÄ±nda fiziksel altÄ±n tesliminin de olduÄŸu adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

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