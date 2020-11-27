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    27.11.2020 - 12:58 | | AA

    e-Devlet'e girenlerin sayısı 2 milyara ulaştı!

    Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı, her geçen gün gelişen yapısıyla vatandaşlara kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. e-Devlet'e ziyaret sayısı hazirandan bu yana katlanarak  2 milyarı geçti.

    e-Devlet'e girenlerin sayısı 2 milyara ulaştı!

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA  muhabirine, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler ve buraya yapılan giriş  sayılarına ilişkin bilgi verdi.

    e-Devlet Kapısı'nda 691 kurumun toplamda 5 binden fazla hizmetinin yer  aldığını belirten Koç, buradan 51 milyondan fazla vatandaşın faydalandığını  söyledi.

    Koç, geçen yıla oranla e-Devlet Kapısı kullanımında büyük bir artışın  yaşandığına dikkati çekerek, "2019'da e-Devlet Kapısı’na giriş sayımız 1 milyar  179 milyon 624 bin 439 idi. Bu yılın haziran ayında ise 1 milyarın üzerinde giriş  yapıldığını duyurmuştuk. Yıl bitmeden bu rakam katlandı ve 2 milyar giriş  seviyesine ulaştı." dedi.

    Ali Taha Koç, bu ziyaretlerdeki artışta, gerek yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını döneminde açılan sosyal destek hizmetlerinin gerekse  vatandaşın hayatını kolaylaştıran 'Araçlarım' bütünleşik hizmeti, mobil ve  internet aboneliklerin iptali gibi pek çok hizmetin olduğunu bildirdi.

    YENİ HİZMETLER YOLDA

    Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmet için çalışmaların  devam ettiğini vurgulayan Koç, "Araçlarım bütünleşik hizmeti, yaklaşık 6 ayda 55  milyondan fazla kullanıldı. İlerleyen günlerde 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım'  gibi yeni bütünleşik hizmetler de gelecek." diye konuştu.

    Koç, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen ve henüz  pilot bölgede çalışmaları devam eden 65 yaş üzeri vatandaşlar için "Adrese Teslim  Şifre Başvuruları" hizmetinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Artık daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşlarımız  www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı  şifresini adreslerinde teslim alabilecekler. Şu anda Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde  pilot olarak kullanılan uygulamamız, yakında tüm Türkiye'de hizmete sunulacak."

    Koç, e-Devlet Kapısı hizmetlerinin sürekli geliştiğini ve Türkiye'nin  dijital kapısının artık çok daha fazla kullanılacağını sözlerine ekledi.

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