Elon Musk, Bill Gates'i geçti

49 yaşımdaki girişimcinin sene başında 7.2 milyar dolar olan serveti, yıl sonu itibariyle 127.9 milyar dolara yükseldi. Bu sayı, dünyanın en zengin 500 kişisini listeleyen Bloomberg Milyonerler Endeksi’nde yer alan herkesten daha yüksek. Musk, bu yılın Ocak ayında listenin 35. Sırasındaydı. Elon Musk’ın servetinin bu derece artmasının baş nedeni Tesla. Firmanın değeri geçtiğimiz Salı günü, bir gün içinde 26 milyar dolar artarak 500 milyar dolardan 526 milyar dolara çıkmış ve rekor kırmıştı. Musk’ın elindeki Tesla hisselerinin oranı, SpaceX hisselerinin oranından 4 kat fazla. Elon Musk ile Bill Gates’in ara ara Twitter’da birbirileriyle atıştıkları da biliniyor. Musk, Gates’le elektrikli kamyonlar konusunda hiç bilgisi olmadığı için alay etmişti. İkilinin Covid-19 konulu tartışmaları da mevcut. Yardım kuruluşlarının yaptığı çalışmalarla Covid-19 aşısının bulunmasında pay sahibi olan Gates ise Musk’ı pandemi verilerine şüpheyle yaklaşmakla ve komplo teorilerini desteklemekle suçlamıştı.