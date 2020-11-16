Elon Musk koronavirüsün ılımlı bir haline yakalandığını söyledi

Testlerin güvenilirliğinden şüphe duymaya devam eden Musk, büyük ihtimalle Covid-19’un ılımlı bir haline yakalandığını açıkladı. Biraz soğuk algınlığı belirtileri yaşadığını ancak vücudunun soğuk algınlığına kıyasla daha fazla ağrıdığını ve başının biraz döndüğünü belirten Musk, kendini bir iyi bir kötü hissettiğini söyledi.

Musk, yaptırdığı PCR testinin sonucunu henüz açıklamadı. PCR testi, hızlı sonuç veren testten daha isabetli teşhis koyuyor.