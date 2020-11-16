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    HaberlerTeknoloji Haberleri Elon Musk koronavirüsün ılımlı bir haline yakalandığını söyledi
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    16.11.2020 - 15:24 |

    Elon Musk koronavirüsün ılımlı bir haline yakalandığını söyledi

    Tesla ve SpaceX firmalarının CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada 4 ayrı Covid-19 testine girdiğini ve ikisinin pozitif, ikisinin negatif sonuçlandığını açıklamıştı. Musk, Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

    Elon Musk koronavirüsün ılımlı bir haline yakalandığını söyledi

    Testlerin güvenilirliğinden şüphe duymaya devam eden Musk, büyük ihtimalle Covid-19’un ılımlı bir haline yakalandığını açıkladı. Biraz soğuk algınlığı belirtileri yaşadığını ancak vücudunun soğuk algınlığına kıyasla daha fazla ağrıdığını ve başının biraz döndüğünü belirten Musk, kendini bir iyi bir kötü hissettiğini söyledi.

    Musk, yaptırdığı PCR testinin sonucunu henüz açıklamadı. PCR testi, hızlı sonuç veren testten daha isabetli teşhis koyuyor.

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