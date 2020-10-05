En çok indirilen uygulamalar belli oldu

Sensor Tower, küresel çapta, yıllık kıyaslamada, uygulamaların geliri yüzde 32 yükseldiğini ve 29 milyar doları aştığını raporunda açıkladı.

36.5 milyardan fazla indirme gerçekleşti.

Bu rakamlarla hem harcamalarda hem de indirmelerde ciddi bir artış yaşandı.

Uygulama içi satın almalarda geçen sene bu çeyrekte 14.5 milyar dolar olan rakam, bu sene üçüncü çeyrekte yüzde 31 artarak 19 milyar dolar oldu.

Bu artış Google Play’de daha da yüksek oldu ve geçen sene bu platformda 7.7 milyar dolar olan uygulama içi harcamalar, yüzde 33.8 artarak 10.3 milyar dolara ulaştı.

Tiktok birçok ülkede yasaklanma tehlikesi yaşıyor. En büyük pazar olan Hindistan’da yasaklı konumdaki Tiktok, ABD’de de benzer bir durumla karşılaşma olasılığıyla karşı karşıya. Bu olumsuzluklara rağmen Tiktok en çok para harcanan uygulama oldu. Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 800’lük bir artış gösterdi.