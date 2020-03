Esp Nedir, Nasıl Kullanılır? Arabalardaki Esp Sistemi Ne İşe Yarar?

Trafikte oluşabilecek kazaların önleyebilmek için ESP adlı sistem geliştirilmiştir.



ESP Nedir?



ESP elektronik stabilite programı anlamına gelmektedir. Otomobil manevralarını yaparken en doğru şekilde yapabilmesinin sağlanması için kullanılmaktadır. Her otomobilde kullanımı zorunludur. Kazaları önleyebilmek ve kazalar ile meydana gelebilecek can kayıplarını önleyebilmek için kullanılmaktadır.



İngiltere’de yapılan bir araştırma soncuna göre yolcular ve sürücülerin herhangi bir kaza olması durumunda o kazadan kurtulabilmelerini % 25 oranında arttırmıştır. Güvenlik önlemleri açısından en iyi çalışan ve en iyi bulunmuş sistemlerden biridir.



ESP Nasıl Çalışır?



ESP sistemi kullanıcı ile aracın her türlü davranışını ve her hamlesini kontrol eden bir sistemdir. Eğer kullanıcının hamlelerinde bir dengesizlik var ise ESP dengesizlik olduğu zamanlarda devreye girer. Araçta bulunan TCS, ABS sistemleri ile birlikte ESP sistemi de çalışır.



Otomobilin hareket halinde olduğu sırada aracın herhangi bir neden ile kaymaması veya savrulmaması için tekerleklerdeki dönüş sensörler ile algılanarak aracın hareketi kontrol edilir. Dört teker dengeli ve doğru dönüş yapılmış olunur. Araç bu sayede yola daha iyi tutunur. EPS sistemi hem aracın hem sürücünün hem de yolcuların herhangi bir zarar görmeden olası kazalarda kurtulabilmelerini sağlar.



ESP Sistemi Ne İşe Yarar?



Otomobillerde bulunan güvenlik sistemlerinin arasında en önemli sistemlerden biri olan EPS yolcular ve sürücüler için çok büyük önemi olan bir teknolojidir. EPS adlı teknolojik sistemin genel işlevi şunlardır:

ECU ve hidrolik kontrol ile ilgili veriler ile haberleşme sağlar.

Yanal ivme sensörlerini kullanır.

Rotadan çıkma sensörlerini kullanır.

Direksiyonun açı sensörünü kullanır.

Tekerlerde hız sensörünü kullanır.

Hidrolik üniteye sahiptir.



ESP kış mevsiminde buzlu yollar ve karlı yollarda kapatılabilmektedir. Araçta meydana gelen hareket dengesizlikleri, savrulma gibi durumlarda devreye giren EPS sistemi karlı, buzlu hava koşullarında da devreye girerek arabanın direk durdurulmasına neden olabilir. Böyle bir durumda beklenmedik bir şekilde aracın durması arkadan gelen araçların kazaya sebebiyet vermesine neden olabilir. Kış mevsiminde bu ihtimali düşünerek ESP devre dışı bırakılmalıdır. Yeni model otomobillerde EPS sistemi kış mevsiminde otomatik olarak devre dışı bırakılabilmektedir.