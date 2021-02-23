Facebook Avustralya olayında geri adım atıyor!

Facebook, 17 Şubat'ta Avustralya medya şirketlerine ürettiği haberler için ödeme yapılmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalı kullanıcıların platformdaki haber paylaşımını engellemişti.

Facebook geri adım atmaya hazırlanıyor

Son gelişmelerle birlikte Facebook Avustralya'ya koyduğu yasağı kaldırmaya hazır olduğunu duyurdu. Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg yaptığı açıklamada, "Avustralya haberleri Facebook platformuna geri yüklenecek ve Facebook, Avustralyalı medya kuruluşlarıyla müzakerelere girmeyi ve içerik için ödeme yapmak üzere anlaşmalara varmayı taahhüt etti" dedi.

Hatırlatmak gerekirse, her şey Avustralya hükümetinin Google ve Facebook gibi haberleri bünyesinde toplayan platformlar için yasa tasarısı sunmasıyla başlamıştı. Haber yayıncılarına içeriklerini paylaşmak için ödeme yapmasını öngören bu yasaya göre, Facebook ve Google gibi şirketlerin her haber için ödeme yapması gerekiyor. Facebook da bu olaya ilişkin Avustralya'daki kullanıcıların haberlere erişimini engellemişti.