Google'a Corona virüs yazınca çıkan uyarılar nedir?

Batuhan Dönertaş

Geçtiğimiz senenin sonlarında ortaya çıkan Corona virüs, tüm dünyada kısa sürede etki etti. Dünya geneline yayılan Corona virüs nedeniyle, ülkeler farklı önlemlere başvurdu. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bazı ülkelerde ise daha farklı yollara başvuruldu.

Google Corona virüse karşı ne önlem aldı?

Çeşitli firma ve şirketler de kendi uygulamaları üzerinden önlem ve bilgilendirme amaçlı çeşitli güncellemeler yayınladı. Bunlardan biri de Google oldu. Kötü amaçlı kişiler, Corona virüs haritası şeklinde kurduğu sitelerde aslında kullanıcı bilgilerini ele geçirmek ve bu bilgileri kullanmak için oluşturduğu oltalama sistemleri ortaya çıktı. Google'da bu nedenle arama motoruna Corona virüsle ilgili en doğru bilgilere ulaşılması ve kötü amaçlı kişilere izin vermemek için, uyarılar ve önlemler içeren bir dizi yenilik getirdi.

Google, Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin sağlık bakanlıkları ile ortak bir şekilde en doğru ve zararsız yoldan kullanıcıların Corona virüs içeriklerine ulaşmasını sağladı. Türkiye üzerinden Google'da Corona virüs aramalarında da otomatik olarak Sağlık bakanlığının sayfasından veri çeken bir linke yönlendiriliyorsunuz. Bunların tamamı, hem onay alan doğru bilgiler olurken, aynı zamanda kullanıcıların zararlı sitelerden uzak durmasını saplamak amacıyla geliştirilen bir sistem.