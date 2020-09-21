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    21.09.2020 - 12:28 |

    Google'dan flaş karar! YouTube'daki videolar...

    Google, video paylaşım sitesi YouTube'daki videoların bundan böyle yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetleneceğini açıkladı.

    Google'dan flaş karar! YouTube'daki videolar...

    Video paylaşım platformu YouTube'daki videolar bundan böyle yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetlenecek.

    Karara gerekçe olarak robotların, sakıncalı içerikleri filtreleme konusunda fazla hassas olması gösterildi.

    Nisan ve Haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zeka tarafından kaldırıldığı, bu sayının normalin iki katı olduğu bildirildi.

    Herhangi bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği belirtiliyor.
    Video paylaşım sitesindeki içerikler 10 bin kişilik ekip tarafından denetleniyordu. Ancak pandemi sebebiyle denetçilerin büyük bölümü izne ayrılmıştı.

    Yapay zeka videoları tek bir kişi izlemeden bile yayından kaldırabilecek kadar hızlı çalışıyor. Ancak şirket yetkilileri yapay zekanın sakıncalı içerikleri tespit etmek konusunda şimdilik yeterince başarılı olmadığını söylüyor. Kaynak: NTV

     

     

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