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    09.02.2021 - 19:33 | | AA

    Hackerlardan akılalmaz plan! İçme suyuna kimyasal madde karıştıracaklardı

    Bilgisayar korsanlarının ABD’nin Florida eyaletindeki Oldsmar şehrinin şu sistemini hackleyerek tehlikeli bir kimyasal maddeyi içme suyuna karıştırmaya çalıştığı belirtildi.

    Hackerlardan akılalmaz plan! İçme suyuna kimyasal madde karıştıracaklardı

    Pinella Bölgesi Polis Departmanından yapılan açıklamada, 5 Ocak’ta şehrin şu sistemine uzaktan iki defa erişim sağlandığı ve içme suyuna tehlikeli derecede sodyum hidroksit pompalanmaya çalışıldığı kaydedildi.

    Bir şehir çalışanının olayı fark etmesiyle, normalde su kanallarını temizlemek için kullanılan söz konusu kimyasalın kısa zamanda zararsız seviyeye indirildiği bildirildi.

    Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehir sakinlerinin endişe edeceği bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, yüksek oranda sodyum hidroksitin iç organlara zarar verdiğine ve kusma, baş ağrısı ve ishal gibi etkileri olduğuna dikkat çekildi.

    Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seidel, saldırının ABD içi veya dışından mı olduğunu henüz bilmediklerine işaret ederek, "Dışarıda kötü niyetli birileri var." ifadesini kullandı.​​​​​​​

    Florida Cumhuriyetçi senatörü Mark Rubio da, Twitter hesabından olayın ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırması çağrısında bulundu.

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