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    HaberlerTeknoloji Haberleri Hem şaşırtıyor hem korkutuyor
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    02.11.2020 - 11:22 |

    Hem şaşırtıyor hem korkutuyor

    Robot teknolojisinin özellikle son birkaç yılda çok geliştiği bir gerçek. Ancak Disney’in ArGe bölümünün yarattığı son insansı robot, aşırı gerçekçi bakışlarıyla tüyler ürpertiyor.

    Hem şaşırtıyor hem korkutuyor

    Disney’in robotunun bakışları ve kafa hareketlerinin insanlarınkine mümkün olduğu kadar benzemesi için uzun süren çalışmalar yapıldı ve sonuç olarak otomaton robotlarda alışılageldik boş bakışlar ve mekanik hareketler yerine çok gerçekçi sonuçlara ulaşıldı. Henüz robot tamamen deriyle kaplanmadığı için durum daha da korkunç görünüyor.

    Robotun görünüşü hariç oldukça etkileyici başka özellikleri de mevcut. Göğsündeki görüntü alıcısı sayesinde dönme ve kullanıcıya bakabilme yetisine sahip robot, ayrıca insanlar gibi gözünü de kırpıştıracak. Karşısındaki insanı incelerken gözbebekleri de büyücek olan robotun kafası, sanki nefes alıp veriyormuş gibi hafif hareketlere de sahip olacak. Uzun lafın kısası bu robot, yapay zekanın yönettiği bir kameradan ziyade canlı bir varlığa daha çok benzeyecek.

    Robot, Disney’in eğlence parklarında daha gerçekçi deneyimler yaşanması için geliştiriliyor.

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