HES kodu alma, sorgulama | e devlet/SMS/Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle birçok alanda denetim yapmak ve önlem almak için uygulanan HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir ve nereden alınıyor? İşte HES kodu alma yöntemleri.

KIRKLARELİ'DE HES KODU UYGULAMASI

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu olmayanlar kente giriş yapamıyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılması kararının ardından denetimler başladı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında vatandaşların ateşlerini ölçerek, kimlik ve HES kodu sorgulaması yapıyor. HES kodu bulunmayanlar ise e-Devlet ve uygulama üzerinden kod alıyor. Kod sorgulamasında sorun tespit edilmeyen kişilerin kente girişlerine izin veriliyor. Öte yandan ekipler denetimlerde, otomobillerinin içinde de maske takan sürücülere teşekkür ederken, maskesini kurallara uygun takmayanlara da uyarıda bulunuyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.