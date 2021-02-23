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    23.02.2021 - 12:16 | | milliyet.com.tr

    Huawei ABD yaptırımlarına rağmen gelirini artırdı!

    Huawei yeni yaptığı bir açıklamaya göre gelirlerini geçen döneme oranla 'az da olsa' artırmış durumda. Biliyorsunuz 2019 yılından bu yana ABD yaptırımlarına maruz kalan Çin merkezli teknoloji şirketi, 2020 yılında beklentileri doğrultusunda artış yakaladığını duyurdu.

    Huawei ABD yaptırımlarına rağmen gelirini artırdı!

    Huawei yeni yaptığı bir açıklamaya göre 2020'de beklentileri doğrultusunda az da olsa bir gelir ve kar artışı kaydettiğini söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre yeni 5G bağlantısına sahip Huawei Mate X2 modelinin tanıtılmasıyla beraber şirketin gelirlerine ve kar artışlarına yönelik de açıklama yapıldı. 

    5G teknolojisine önemli yatırımlar yapan Huawei, bu noktada Çin'de 41 milyar dolarlık harcama yaptığını duyurdu.

    Bu ayın başlarında, şirketin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, yaklaşık bir yıl içinde Biden yönetiminin Huawei ile iş yapan ABD merkezli şirketlere karşı "açık bir politika yürüteceğini" umduğunu söylemişti. 

    Huawei ABD yaptırımlarına rağmen gelirini artırdı

    Mobil Dünya Kongresi kapsamında katlanabilir telefonunu da tanıtan Huawei, güvenlik riski oluşturduğu noktasındaki iddiaları reddetti. Yönetim Kurulu Başkanı Ken Hu 5G ve yeni telefonu hakkındaki açıklamalarına ek olarak şirketin karşılaştığı sorunlara da değindi.

    Kısıtlamalar sebebiyle çip ve donanım sorunları yaşadığı aktarılan Huawei'in bunlara rağmen 'kar ve gelirini' artırdığı belirtiliyor. Şirket kapsamlı bir  raporu mart ayında açıklanacak deniyor. 

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