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    19.02.2021 - 15:09 | | AA

    İHA'lar TEKNOFEST kapsamında havalanıyor!

    Yakın geleceğin en gözde teknolojilerinden olan Sürü  İnsansız Hava Araçları (Sürü İHA) Yarışması Havacılık, Uzay ve Teknoloji  Festivali TEKNOFEST kapsamında, HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

    İHA'lar TEKNOFEST kapsamında havalanıyor!

    TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, önemi her geçen gün artan gerek  sivil gerekse askeri uygulamalar başta olmak üzere farklı alanlarda başarı ile  kullanılan Sürü İHA katma değeri yüksek teknolojilerin başında geliyor. TEKNOFEST kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Sürü İHA  Yarışmasının temel amacını ise tanımlanmış görevleri sürü halinde yapabilen  İHA’ların oluşturulmasına yönelik yazılım algoritmaları geliştirilmesi ve bu  algoritmaların başarımlarının fiziksel ortamda Sürü İHA'lar ile gösterilmesi  oluşturuyor.

    Geçen senelerde simülasyon ortamında gerçekleştirilen yarışma bu sene ilk defa fiziksel ortamda geliştiriliyor. Katılımcıların Türkiye'nin önde gelen  teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma, alanında uzman  kişilerle tanışarak network kazanma ve staj yapma imkanı da yakalayacağı  yarışmada aynı zamanda gençlerin konu ile ilgili yönlendirilmesi, deneyim ve  bilgilerinin artırılması hedefleniyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat.

    Elemeleri geçen takımlara yarışmada kullanılacak İHA da sağlanıyor

    Yarışma şartnamesinde yer alan İHA bireysel kalkış, havada formasyon  oluşturma, formasyon halinde kalkış, sürüye yeni birey eklenmesi, sürüden birey  çıkarılması, formasyon koruma ile sürü halinde yön değiştirme, formasyon  değiştirme, sürü ayrılması, sürü birleştirme, sürü halinde navigasyon, sürü  halinde yükselme alçalma, sürü/sürüler halinde eş zamanlı ve sıralı otomatik iniş  görevlerini ve gösterimler sırasında İHA'ların çarpışmamasını sağlamak  değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

    Takımlardan ön tasarım raporunda algoritma ve tasarımlarını; sunumda  ise ek olarak simülasyon sonuçlarını göstermeleri bekleniyor. Elemeleri geçen  takımlara yarışmada kullanılacak tipte örnek bir İHA da sağlanıyor.

    Birden fazla, otonom veya yarı-otonom olarak kontrol edilebilen,  birbiri ile sürekli iletişim halinde olan, yaptığı görevi bir bütün olarak  gerçekleştiren, farklı boyut ve yetenekleri olan İHA’lar askeri operasyonlardan  orman yangınlarına müdahaleye kadar çok önemli alanlarda kullanılıyor.

    Gökyüzünün kurallarını değiştirecek yetenekli gençlerin fark  yaratacakları yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri  ile mezunlar katılabiliyor.

    Toplamda 90 bin TL'lik para ödülünün bulunduğu yarışmada takımlara  projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere  eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.

    35 farklı teknoloji yarışması gençleri bekliyor

    Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı  ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST  Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.

    TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim  Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise  Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide  Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

    Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık  oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan  kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri  üzerinde çalışmalarını desteklemek için roket'en World Drone Cup'a, Model  Uydu'dan Hack İstanbul'a kadar onlarca nefes kesen yarışmalarla Türkiye tarihinin  en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor.

    Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin  arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek  olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin  üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

    TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise  5  Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

    Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Türkiye Teknoloji  Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde  gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu  67 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

    21-26 Eylül'de yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay  ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı  gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html  adresini ziyaret  edilmesi yeterli olacak.

     

     

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