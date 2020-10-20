İngiltere'de Instagram fenomenlerine yönelik yeni karar!

İngiltere’deki sosyal medya fenomenlerinin reklamını yapmak için karşılığında para aldıkları firmaları açıkça belirtmeleri gerekiyor. Bunun için de genellikle #ad etiketini kullanıyorlar.

Platformun önümüzdeki sene yayınlayacağı yeni araçlarının arasında sosyal medya fenomenlerinin yeni bir gönderi yayınlamadan önce bir ürünün ya da hizmetin reklamını yapmak için teşvik alıp almadıklarını seçmelerini gerektirecek bir seçenek de var. Potansiyel reklam içeriklerini tespit etmek için yeni algoritmalar da devreye sokulacak.

Uzmanlar, bu geliştirmelerden sonra Instagram’da düzgün etiketlemeleri yapmadan reklam yapmanın çok daha zorlaşacağını söylüyor.

Instagram uzmanı ve yazar Sara Tasker, fenomenlerin aldıkları reklamları saklamaya çalışmasının ardında reklamlarını bariz bir şekilde yaparak takipçi kaybetme endişesinin yattığını belirtiyor. Sosyal medya fenomenleri, kullanılan #ad etiketinin yanı sıra bariz bir şekilde reklam yapmak zorunda kalacakları için takipçilerinin gözünden düşme riskini göze almak zorunda kalmak istemiyorlar.

Son dönemde özellikle genç müşterilerine daha doğrudan ulaşmak isteyen birçok firma, sosyal medya fenomenleriyle çalışıyor.