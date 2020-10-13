iPhone 12 tanıtımı saat kaçta, nerede yayınlanacak? iphone 12 ne kadar, özellikleri nelerdir?
Bu akşam aylardır beklenen iPhone 12'nin tanıtımı yapılacak. Teknoloji tutkunları tanıtımı sabırsızlıkla beklerken bugün sıklıkla iPhoe 12 tanıtımı saat kaçta, nerede yayınlanacak? iphone 12 ne kadar, özellikleri nelerdir? soruları soruluyor.
iPhone 12 tanıtımı için nefesler tutulmuş durumda... Tüm dünya bu tanıtıma kilitlenmiş vaziyette... Tanıtımın kaçta yapılacağı ve nereden yayınlanacağı merak edlirken öncesinde sıklıkla iphone 12 ne kadar, özellikleri nelerdir? soruları soruluyor.
iPhone 12 TANITIMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak iPhone modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı. Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği konuşuldu. Lansman 13 Ekim TSİ 20.00'da başlayacak ve 22.00'a kadar devam edecek.
iPhone 12 FİYATI NE KADAR?
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX ÖZELLİKLERİ
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)