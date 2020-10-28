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    HaberlerTeknoloji Haberleri iPhone 12’ye düşürme testi yapıldı
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    28.10.2020 - 09:02 |

    iPhone 12’ye düşürme testi yapıldı

    Apple, iPhone 12 için daha dayanıklı seramik ekranlar üretti ancak bu ekranlar firmanın iddia ettiği kadar dayanıklı mı? Bu sorunun cevabı evet ancak yine de ekranın sağlamlığına çok fazla güvenmemek gerekiyor.

    iPhone 12’ye düşürme testi yapıldı

    Yeni iPhonelara 1.8 metreden kaldırıma düşürme testi yapıldı ve sonuçlar iPhone 11 ve Galaxy S20 serilerine göre çok daha iyi ancak yine de telefonda görülebilir hasarlar kalıyor. iPhone 12, düşürme testinden küçük çatlaklar ve kenarında çiziklerle çıktı ancak biraz daha ağır olan iPhone 12 Pro modelinin alt kısmında büyük bir çatlak meydana geldi.

    iPhone 12 serisi, daha düz bir tasarıma sahip olduğu için arkalarının üstüne düştüğünde daha az hasar alabilir. iPhone 12’nin arka camı, kaldırıma düşme testinden görünürde çizik bile almadan çıktı. 12 Pro’nun arka camı ve kamerasının camı ise kırıldı ancak geri döndürülemez hasarlar meydana gelmedi.
    Yapılan testler, Apple’ın kullandığı yeni cam ve nano boyutlu seramik kristal karışımının da bir noktaya kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

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