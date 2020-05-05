Kompozisyon nedir, nasıl yazılır? Kompozisyon örnekleri ve yazma kuralları

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Fransızca bir kelime olan kompozisyonun kısaca tanımını en genel şekilde yapmak gerekirse, ayrı parçaları bir araya getirerek uyumlu bir bütün oluşturmak diyebiliriz. Bir anlamda da, istediklerimizi sistemli bir şekilde metin ya da söze dökmek de denilebilir. Kompozisyon yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir.

İyi bir kompozisyon yazabilmek için ilk olarak konu ile ilgili iyi bir araştırma yapmak gerekmektedir. Anlatacağımız konu ile ilgili araştırma yaparken konuyla ilgili gözlem yapabileceğimiz gibi, geçmiş deneyimlerimizden de yararlanabilir ve hatta bu konu ile ilgili başka kişiler neler yazmışlar onlara da bakabiliriz. Anlatacağımız konuyu derinliklerine kadar öğrenip bu öğrendiklerimizle bir bütün oluşturacak şekilde bir analiz yapmalıyız. En önemlisi de kompozisyonda kullanacağımız dile çok hakim olmalıyız.

Anlatacağımız şeyi açıkça anlatmaya çalışırken çok karışık ve okuyucuyu zorlayan terimlerden de uzak durmak gerekir. Anlatacağımız konuyu bir bütünlük içinde anlatmamız ve konunun genel hatlarından çok uzaklaşmamamız kompozisyonumuza olan ilgiyi arttıracaktır.

Kompozisyon yazma kuralları nelerdir?

Kompozisyon, başlık, giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.

Başlık bölümünde kompozisyonumuzda anlatacağımız konunun ana fikrini kısaca belirtmemiz gerekir. Giriş bölümünde ise adından da anlaşıldığı üzere anlatacağımız konu hakkında az da olsa bir bilgi vererek okuyucuyu daha da meraklandırmamız gerekir. Gelişme bölümü, anlatacağımız konunun detaylarına girerek ve hatta düşüncelerimizi destekleyici kanıtlar da sunarak anlatacağımız her şeyi ortaya döktüğümüz bölümdür. Fakat burada dikkat etmemiz gereken mesele anlatacağımız hususların birbiriyle ilişkili olması ve ana meseleden kopmamasıdır. Sonuç bölümü ise artık anlattığımız hususları kendi fikirlerimizle de birleştirip son bir final düşüncesine vardığımız bölümdür.

Kelimeri doğru kullanmak, cümle ve kelime tekrarı yapmamak, noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına uymak da kompozisyon yazarken çok önemlidir.

Genel hatlarına değindikten sonra gelin biraz daha detaylı kompozisyon yazma kurallarına bakalım. Eğer kompozisyon yazmaya karar verdiyseniz bazı şekil şartlarını da yerine getirmelisiniz.

Kompozisyonunuzu A4 boyutunda bir kağıda yazığınızda sol taraftan 4 cm, sağ taraftan 1,5 cm, üst kısımdan 4 cm ve alt kısımdan 3 cm boşluk bırakmalısınız. Yazınızı bilgisayarınızda Word gibi bir programda yazıyorsanız, belirttiğimiz boşluk mesafelerini oradan da yarlayabilirsiniz. Başlık yazısı kompozisyonun tam ortasında ve baş kısmında yer almalıdır. Paragraf başları 3 cm boşluk sonrası başlamalıdır. Paragraf aralarında da bir satır boşluk bırakılmalıdır. Kompozisyonun bitiminde sağ alt bölüme isim ve soyadınızı yazabilirsiniz. Fakar kesinlikle kompozisyonlara imza atılmamaktadır.