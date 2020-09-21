Koru Sigorta mobil uygulamasını hazırladı

Mobil uygulama aracılığıyla, sigortalılar zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde, ‘Online İşlemler’ menüsünden kolayca poliçe ve hasar bilgilerini görüntüleyebilecek, teklif alabilecek, soru ve taleplerini iletişim formu ile birlikte iletebilecek.

Hızlı ulaşma rahatlığı

Sigortalılar, onların adına korunan tüm değerlere bir tık ile hızlıca ulaşmanın rahatlığını yaşarken ayrıca, uygulama sayesinde hızlı bir şekilde hasar ihbarında bulunabilecek.

Koru Sigorta mobil uygulamasının kolay kullanıma sahip arayüzü ile birlikte sigortalılar ihtiyaç duydukları halde kendilerine en yakın acenteleri, olası bir hasar anında ise anlaşmalı servislere kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Belirli anlaşmalı servis ve acenteleri harita üzerinde de konum olarak görebilecek olan uygulama kullanıcıları, hasarın meydana gelmesi halinde konumuna en yakın anlaşmalı servise ulaşabilecek. Koru Sigorta Mobil Uygulaması, akıllı telefon ve tabletlere App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Üretiminin %99’unu acenteler üzerinden gerçekleştirerek, bir acente şirketi olma misyonuna sahip olan Koru Sigorta, yeni bir uygulama için hazırlık yapıyor. Yakın zamanda en önemli dağıtım kanalları olan acentelerine yönelik de hazırladığı mobil uygulamayı hayata geçireceği müjdesini veren Koru Sigorta, bu uygulama üzerinden acentelerin iş süreçlerini kolaylaştıracaklarını duyurdu.