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    02.09.2020 - 17:23 | | AA

    Küresel ısınma nedeniyle buzul göllerinin alanı hızla artıyor

    Bilim insanları, yerkürenin yüksek kesimlerindeki buzul göllerinin kapladığı alanın 1990'dan 2018 yılına kadar yüzde 51 arttığını bildirdi.

    Küresel ısınma nedeniyle buzul göllerinin alanı hızla artıyor

    Sonuçları "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, küresel ısınmanın neden olduğu erime sonucu, 1990'dan 2018'e kadar geçen sürede buzul göllerinin sayısı, kapladığı alan ve su hacminde dramatik artış meydana geldi.

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yeryüzü gözlem uydularının çektiği 254 bin 795 fotoğrafı inceleyen araştırmacılar, 28 yıllık sürede, buzul göllerinin sayısının yüzde 53, kapladığı alanın ise yüzde 51 arttığını tespit etti.

    Söz konusu sürede göllerin yüzde 95'inden fazlası yüzde 9 genişledi.

    Araştırmacılar, göllerdeki toplam su hacminin yüzde 48 artarak yaklaşık 156 bin 500 kilometreküpe ulaştığını tahmin ediyor. Bu deniz sularının binde 43'ü kadar bir su hacmine tekabül ediyor.

    Bilim insanları, buzul göllerin genişlemesinin ve su hacminin artmasının yol açacağı taşkınların, dağların ve yüksek platoların eteklerinde yaşayan insan topluluklarının yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor.

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