Kurstan seri üretime geçildi: Bilyesiz rulman yaptılar!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Bursa Teknik Üniversitesinin girişimcilik eğitimine katılan Enes ve Muhittin Yıldırım, tekstil cihazlarında, gıda sektöründe, su altında kullanılan doğrusal hareketli bilyesiz rulmanların seri üretimine başlamayı hedefliyor. Makine teknisyeni Muhittin Yıldırım: "Sürekli yağlanması gereken bir sistem değil, yağ kesinlikle kullanılmıyor. Tıkanma, tozlanma olmaz, suyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmaz"

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) düzenlediği girişimcilik eğitimine katılan amca çocukları Enes ve Muhittin Yıldırım, standart bilyeli rulmanların yerine hareket sağlayan yeni nesil bilyesiz lineer rulman imal etti. KOSGEB'den aldıkları 210 bin liralık destekle Küçük Sanayi Sitesi'nde atölye kuran girişimciler, Ar-Ge sürecini tamamlayıp seri üretime geçmeyi planlıyor.

Makine teknisyeni Muhittin Yıldırım, 15 yıldır test cihazları ve teknik alanlarda çalıştığını belirterek, 2018'de kendi firmalarını kurduklarını söyledi.

İthal edilen doğrusal hareketli bilyesiz rulmanları Türkiye'de üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Yıldırım, "Bu rulmanların yerli olması için bir çalışma başlattık ve sonuca da ulaştık. Uludağ Üniversitesi için yaptığımız cihazda şu anda beta testi gerçekleştiriliyor. Bunları tekstil cihazlarında, gıda sektöründe, su altında çalışan cihazlarda yani doğrusal hareketli bakım gerektiren bütün cihazlarda kullanabiliyoruz. Çok talebi olan, yurt dışından çok büyük maliyetlerle getirilen bir ürün. Bunu üretmeyi başardık." diye konuştu.

Kendi kendini temizleyebiliyor

"Aynı zamanda yüzeyde kesinlikle pas olmuyor, olsa dahi kendi kendini onarıyor. Zaten gıda sektöründe pasın kabul edilemeyeceğini herkes biliyor. O yüzden gıda sektöründe genelde teflonlu rulmanlar kullanılır. Sürekli yağlanması gereken bir sistem değil, yağ kesinlikle kullanılmıyor. Tıkanma olmaz, tozlanma olmaz, suyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ar-Ge sonucuna göre doğrusal hareketli çalışan taşıma arabaları var, onlarda da uygulamayı düşünüyoruz. Bunun sayesinde makineleri daha uzun ömürlü bir şekilde çalıştırabileceğiz."

Yıldırım, seri üretime geçerek yoğun talebi karşılamaya çalışacaklarını ifade etti.