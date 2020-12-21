Lise öğrencisi tasarladı, uzaktan eğitim hologram oldu!

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğretim görevlilerinin 4 farklı kategoride mücadele ettiği yarışmada sona yaklaşıldı. Gökkuşağı Koleji öğrencisi Arda Körükçü, ‘Hologramic Contact’ adını verdiği projesiyle finale kalmayı başardı. Körükçü, projesiyle eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

“UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA KALİTELİ EĞİTİM GÖRSELLİĞİ”

Teknoloji ve inovasyon yarışmalarının gençlere sunduğu imkânlara vurgu yaparak, ‘Hologramic Contact’ projesi hakkında bilgi veren Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Proje, iletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkânı sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERİNİN HOLOGRAM GÖRÜNTÜSÜNDEN DERSLERİ DİNLEYEBİLECEKLER”

Uzaktan eğitim sürecinde online gerçekleştirilen eğitimlerin projeyle farklı bir boyut kazanacağına inandığını ifade eden Arda Körükçü, “Yazdığımız yazılım kullanılarak öğrenciler evlerinde basit hologram piramitleri yaparak dersi anlatan öğretmenlerinin hologram görüntüsünden dersleri dinleyebilecek” dedi.