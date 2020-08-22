BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı
    ABONE OL
    22.08.2020 - 15:06 | | DHA

    Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı

    ABD’de Teksas Üniversitesi Jackson Jeoloji Bilimleri Fakültesi’nden bilim insanlarının uydu görüntülerine dayanarak hazırladıkları araştırmada, Mars’ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı belirlendi. Bu fırtınalar sonucu Mars gezegeni, binlerce yıl süren sel felaketi yaşayarak sular altında kaldı.

    Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı

    Bilim insanlarından oluşan ekip, uydu görüntülerini ve topografyayı kullanarak 3,5 ila 4 milyar yıl önce göl yataklarını ve nehir vadilerini ne kadar yağışın doldurduğunu ölçmek için Mars'taki antik göllerin ve su yataklarının havzalarına baktı. Ekibin elde ettiği veriler doğrultusunda, bu büyüklükte sel felaketinin ancak bin yıllar süren bir fırtına ile meydana gelebileceğini ifade etti. Bilim insanları, Mars üzerinde çalışmak için yeterli sıvı olmadığını ayrıca belirtti.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HES kodu al | ÖSYM sınav için HES kodu al SMS, uygulama, e-devlet

    HES kodu al | ÖSYM sınav için HES kodu al SMS, uygulama, e-devlet

    Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

    Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

    Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

    Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

    2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Halis Aygün açıkladı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

    2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Halis Aygün açıkladı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

    Sıradaki Haber