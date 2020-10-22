Meşhur robot Spot’a önümüzdeki yıl yenilikler gelecek

Spot’ın en çekici özelliklerinden biri, geliştiriciler ve üçüncü parti firmalar için inşaat sektöründen teletıpa kadar çok çeşitli alanlarda robota sayısız eklenti yaparak fayda sağlanabilmesi. Boston Dynamics de bir yandan Spot’ın işlevlerini artırmak için sürekli aksesuarlar geliştiriyor.

Firma, kısa bir süre önce Spot’a kapı açabilmesini ve eşya kaldırabilmesini sağlayan bir kol eklentisi yapacaklarını açıkladı. Bu ek kol aslında sürpriz değil. Spot’ın yıllar önce ilk yayınlanan ve internette sansasyon yaratan videolarında da bu kol yer alıyordu ancak bugüne kadar bu konuda bir gelişme gösterilmemişti.

Ek kol, gelecek yılın ilk dönemlerinde satışa sunulacak. Firmadan kolun da Spot gibi göründüğünden çok daha fazla işlevinin olacağı açıklandı. Kolun sezgisel yapay zekaya sahip olacağı ve kumanda tabletinden istenilen hareketlerin yaptırılabileceği de ifade edildi.

Geliştiriciler bir API üstünden kola ulaşabilecek. Kapı açtırmak, eşyaları tutturup çektirmek gibi işlevler kolu satın alanlara beta özellikler şeklinde sunulacak.

Boston Dynamics, Spot için ayrıca bir kendini şarj etme istasyonunun da yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Spot, herhangi bir komut verilmesine ihtiyaç duymadan istasyona gidip kendini şarj edebilecek. Bu istasyonun petrol platformları ve radyasyon tehlikesinin bulunduğu bölgelerde robotun insanların yakında bulunmasına ihtiyaç duymadan işlevlerine devam etmesi amacıyla üretildiği belirtiliyor.