Microsoft, Windows 10 için geliştirilen yeni sürüsü sisteminin hatalara yol açabileceğine dair uyarı yaptı

Microsoft aslında değişikliği zararlı yazılımların tehditlere açık bilgisayarlara girip Windows 10 kullanan sistemleri çökertmesine engel olmak için böyle bir değişikliğe gitti. Dolayısıyla kullanıcıların sistemlerinin güvenliğinin artacağı kesin ancak eğer Windows 10 bir sürücünün doğrulamasını sürücünün yapımcı firmasından alamazsa, o zaman sıkıntılar da baş gösterebilir.

Windows 10, şu anda iki tip doğrulama hatası mesajına sahip. Biri “Windows bu aygıt için gereken sürücülerin dijital imzasını doğrulayamıyor” şeklinde, diğeriyse “Sürücünün dijital imzası mevcut değil” şeklinde gösteriliyor. Bu iki mesaj, Windows’un bir sürücüyü doğrulamaya çalışırken düzgün biçimlendirilmemiş bir katalog dosyası bulduğunu ve yüklemenin başarısız olacağını işaret ediyor.

YENİ SÜRÜCÜ SİSTEMİ

Microsoft’un yeni yayınladığı bir destek belgesinde kullanıcıların bu tip durumlarda “sürücünün üreticisi ya da cihazın satısıyla irtibata geçerek güncellenmiş sürücüyü istemelerinin gerektiği” yazıyor.

Durum her ne kadar mantıksız olmasa da Windows 10 kullanıcılarının canı, Microsoft’un işletim sistemlerinde yaptığı bir değişiklik yüzünden bu tip hatalarla karşılaştıklarında firmalara ulaşıp sürücü istemek zorunda kalacakları için sıkılacak.

Bu hatalar büyük ihtimalle eski sürücü güncellemeleri uygulandığında baş gösterecek. Ancak firmalar çalışmayan yeni sürücüler yayınladığında kullanıcıların başvurduğu başlıca çözüm de eski sürücünün yüklenmesi. Dolayısıyla şu için bu yenilik birçok soruna gebe gibi görünüyor.

Microsoft büyük ihtimalle zaman içinde yeni sürücü sistemini geliştirecektir ancak o zaman gelene kadar kullanıcıların bu hata mesajlarını halletmek için kendileri uğraşması gerekecek.