23.02.2021 - 17:51 | | milliyet.com.tr
MSB'den T-129 ATAK paylaşımı!
Bir süredir gündemde olan T-129 ATAK helikopteri için Twitter üzerinden MSB bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiği müjdelendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Twitter paylaşımında şu sözlere yer verildi:
''Faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 53’üncü #ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu.
''Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak,
-Radar İkaz Alıcı
-Lazer İkaz Alıcı
-Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır.''