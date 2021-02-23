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    23.02.2021 - 17:51 | | milliyet.com.tr

    MSB'den T-129 ATAK paylaşımı!

    Bir süredir gündemde olan T-129 ATAK helikopteri için Twitter üzerinden MSB bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiği müjdelendi.

    MSB'den T-129 ATAK paylaşımı!

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Twitter paylaşımında şu sözlere yer verildi:

    ''Faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 53’üncü #ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu.

    ''Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak,

    -Radar İkaz Alıcı

    -Lazer İkaz Alıcı

    -Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır.''

     

     

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