MSB'den T-129 ATAK paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Twitter paylaşımında şu sözlere yer verildi:

''Faz-2 konfigürasyona sahip ikinci T-129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 53’üncü #ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu.

''Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak,

-Radar İkaz Alıcı

-Lazer İkaz Alıcı

-Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır.''