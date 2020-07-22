Msvcp100.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Genelde farklı hatalar üzerinden msvcp100.dll sorunu ile karşı karşıya kalmak çok sık yaşanmaktadır. Bu konuda bulunamadı ya da eksik dosya ile beraber erişim ihlali gibi uyarılar bilgisayar ekranında öne çıkar. Aynı zamanda dosya yüklenemiyor veya programı yeniden yükleyin gibi problemler ile karşılaşmak mümkün. Böyle durumlar karşısında farklı çözüm yöntemleri bulunmaktadır.



Msvcp100.Dll Hatası Çözümü Nedir?



Özellikle bu hatayı almamak için mutlaka indirme siteleri üzerinden msvcp100.dll dosyalarını kullanmamanız gerekiyor. Bu şekilde sorunu rahatça çözebilirsiniz. Özellikle virüslü dosyalar indirme siteleri üzerinde yer almaktadır ve bu da doğrudan bilgisayara virüs karışmasına sebep olur. O yüzden çözüm konusunda msvcp100.dll dosyasını öncelikle bilgisayarınızdan tamamen silmeniz gerekmektedir. Eğer bunu yapamıyorsanız özel bir silme programını bilgisayarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz. Daha sonra dll uzantısını dosyayı Microsoft sitesinden bilgisayara indirin. İlgili programın dosyasına uzantıyı yerleştirdikten sonra program hatasız şekilde çalışacaktır.



Msvcp100.Dll Sorunu Gidermek İçin Öneriler



msvcp100.dll hatası almamak ya da bu hatayı tamamen ortadan kaldırabilmek için aynı zamanda kayıt defteri içerisindeki tüm unsurları silmeniz gerekiyor. Böylece dll uzantılı dosyanın parçaları tamamen silinebilir. Dosyayı bütünüyle silerek Windows üzerinden yeniden yüklemeniz sorunu giderecektir. Genelde bu tür yazılımlar sistem içerisinde otomatik şekilde kaydedilir. Ancak bazı zamanlar otomatik kayıt olmadığı için dll uzantısı üzerinden hata verilir. Bu hata karşısında sadece Microsoft resmi sitesi üzerinden gerekli dosya indirme işlemi gerçekleştirmeniz çok önemlidir. Böylece orijinal uzantıyı bilgisayarınıza yükleyebilir ve virüs olmadan güvenli şekilde programı çalıştırabilirsiniz.