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    20.10.2020 - 10:39 | | AA

    NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak!

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyine 4G kablosuz sinyal ağı yerleştireceği belirtildi.

    NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak!

    NASA ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje  kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir  ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin  hedeflendiği açıklandı.

    CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların  kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve  haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon  dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

    Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla  kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş  ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.

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