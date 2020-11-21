NASA yörüngeye yeni bir uydu yerleştirecek

NASA, ‘90’lı yıllardı bu çalışmaya ilk başladığında bilimciler iklim değişikliği etkilerinin söylenenler gibi olup olmadığını merak ediyorlardı. Bu çalışmaların sayesinde iklim değişikliği sebebiyle gezegenin ısındığı ve bu ısınmanın da okyanusların yükselmesine sebep olduğu teyit edilmiş bilgiler halini aldı. Kurum, okyanusların düzeylerindeki değişiklikleri yeni uydu sayesinde takip edecek ve önlem gerektirecek bölgeleri erken teşhis etmeye çalışacak.