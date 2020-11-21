21.11.2020 - 15:24 |
NASA yörüngeye yeni bir uydu yerleştirecek
Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, deniz seviyesindeki yükselmeleri takip etmek için yörüngeye özel bir uydu yerleştirecek. Bu uydunun sayesinde çok daha isabetli hava tahminleri yapılabilecek. NASA’nın otuz yıldır sürdürdüğü çalışmaların sürmesini sağlayacak olan uydunun sayesinde bilimciler artık kıyı şeritlerini uzaydan çok daha net bir şekilde görebilecek.
NASA, ‘90’lı yıllardı bu çalışmaya ilk başladığında bilimciler iklim değişikliği etkilerinin söylenenler gibi olup olmadığını merak ediyorlardı. Bu çalışmaların sayesinde iklim değişikliği sebebiyle gezegenin ısındığı ve bu ısınmanın da okyanusların yükselmesine sebep olduğu teyit edilmiş bilgiler halini aldı. Kurum, okyanusların düzeylerindeki değişiklikleri yeni uydu sayesinde takip edecek ve önlem gerektirecek bölgeleri erken teşhis etmeye çalışacak.