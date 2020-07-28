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    HaberlerTeknoloji Haberleri NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu
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    28.07.2020 - 10:34 |

    NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni Mars görevi için animasyonlu bir tanıtım videosu yayınladı.

    ‘Kızıl Gezegen’i mercek altına almak için yeni bir göreve hazırlanan Mars hedeflerini açıkladığı bir video yayınladı.

    NASA, Kızıl Gezegen’i araştırmak için yeni bir keşif aracı gönderiyor. Araç 7 aylık bir yolculuktan sonra 7 dakikalık bir iniş ile yüzeye ulaşacak ve Jezero Krateri’ne iniş yapacak.” ifadelerinin kullanıldığı videoda yeni Mars keşif aracının adının Perseverance, ona eşlik eden küçük helikopterin adının ise Ingenuity olduğu belirtiliyor.

    NASA, söz konusu görev ile birlikte ilk kez Mars’tan topladığı toprak örneklerini Dünya’ya getirmeyi planlıyor.

    Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

    NTV'de yer alan habere göre; Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

    Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.

    Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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