Netflix davayı kazandı

Chooseco, 2019 yılının başlarında Bandersnatch filmi sebebiyle Netflix’e telif davası açmıştı. Chooseco, sürekli telif davaları açmasıyla biliniyor. Küçük oyun geliştiricilerine bile büyük davalar açan yayınevi, Netflix’in kanundışı bir şekilde isimlerini kullandığını iddia etmişti.

Netflix ise açtığı karşı davada mahkemeden Kendi Maceranı Seç isminin tür adı olduğunu iddia ederek firmanın elindeki bu telifin geçersiz kılınmasını istemişti.