26.11.2020 - 12:31 |
Netflix davayı kazandı
Netflix, geçtiğimiz yıl yayınlamaya başladığı ve büyük ses getiren, kullanıcıların seçimlerine göre ilerleyen interaktif filmi Bandersnatch yüzünden firmaya açılan davada haklı çıktı. Aynı temada kitaplar yayınlayan Chooseco yayınevinin firmaya açtığı telif davası uzun zamandır devam ediyordu.
Chooseco, 2019 yılının başlarında Bandersnatch filmi sebebiyle Netflix’e telif davası açmıştı. Chooseco, sürekli telif davaları açmasıyla biliniyor. Küçük oyun geliştiricilerine bile büyük davalar açan yayınevi, Netflix’in kanundışı bir şekilde isimlerini kullandığını iddia etmişti.
Netflix ise açtığı karşı davada mahkemeden Kendi Maceranı Seç isminin tür adı olduğunu iddia ederek firmanın elindeki bu telifin geçersiz kılınmasını istemişti.