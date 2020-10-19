Nvidia dünyanın en hızlı yapay zekasına sahip süper bilgisayarı yapacak

Yapımı süren Leonardo sistemi neredeyse 14.000 adet Nvidia A100 işlemci kullanarak çeşitli yüksek performanslı işlemi gerçekleştirebilecek. Sistemin zirve performansının 10 FP16 ExaFLOP olması bekleniyor.

Yeni süper bilgisayar, Atos’un BullSequana XH2000 süper bilgisayar nodlarını temel alacak, hepsinde bir tane şu an bilinmeyen Intel Xeon GPU işlemci, dörder tane Nvidia A100 GPU ve bağlantı kartı olarak da Mellanox HDR 200Gb/s kullanacak. Sistem su soğutması kullanacak ve HPC kabini başına 32 su soğutma sistemli blok bulunacak.

BUllSequana XH2000 mimarisi oldukça esnek, bu sayede herhangi bir işlemci ya da GPU’nun kullanılmasına olanak verecek, dolayısıyla şu anda hangi Intel Xeon işlemcinin kullanılacağı bilinmiyor.

İtalyan üniversitelerindeki bilimciler, Leonardo sistemini yeni ilaçların keşfi, uzay keşif ve araştırmalarının yanı sıra meteoroloji alanında kullanmayı planlıyor.