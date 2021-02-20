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    HaberlerTeknoloji Haberleri Otomotiv devi KIA'ya büyük şok! 20 milyon dolar istiyorlar...
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    20.02.2021 - 12:53 |

    Otomotiv devi KIA'ya büyük şok! 20 milyon dolar istiyorlar...

    Otomotiv firması KIA’yı hack’leyen siber korsanlar sistemin eski haline döndürülebilmesini sağlamak için 20 milyon dolar talep etti. Hacker’lar bu paranın Bitcoin olarak ödenmesini istiyor. İşte detaylar...

    Otomotiv devi KIA'ya büyük şok! 20 milyon dolar istiyorlar...

    Apple’ın elektrikli otomobilini üretmesi beklenen KIA’nın ABD şubesi siber korsanların hedefi oldu. Şirkete ait internet sitelerini hack’leyen bilgisayar korsanları sistemin yeniden şirketin kullanımına açılması için fidye istedi.

    Şirket sorun yaşadığını kabul etti ancak fidye iddiaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. NTV'nin aktardığı habere göre, hacker’ların talebi 20 milyon dolar ödenmesi.

    Aynı habere göre, Hacker’lar bu paranın Bitcoin olarak ödenmesini istiyor.

    İddiaya göre, hacker’lar KIA’nın ödemeyi zamanında yapmaması durumunda fidyeyi 600 Bitcoin’e yani 30 milyon dolara çıkaracaklarını şirkete iletti.

    2017 yılında Renault, benzer bir sebepten dolayı Fransa'daki üretimini geçici süreliğine durdurmak zorunda kalmıştı.

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