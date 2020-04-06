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    HaberlerOyun Haberleri ABD'de insanlar Corona virüs karantinasından kaçmak için GTA Online oynuyor!
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    06.04.2020 - 13:15 |

    ABD'de insanlar Corona virüs karantinasından kaçmak için GTA Online oynuyor!

    2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs tüm dünyaya hız bir şekilde yayıldı. Bunun neticesinde insanlar önlem amaçlı evlerinde karantina uygulamaya başladılar. ABD'de yaşayan insanlar, evdeki karantinadan bunalarak, GTA Online'da zaman geçirip sosyalleşmeye başladı.

    ABD'de insanlar Corona virüs karantinasından kaçmak için GTA Online oynuyor!

    Geçtiğimiz yılın sonunda ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Corona virüs nedeniyle dışarıya çıkmaya korkar olduk . Bu nedenle de evlerimizde önlem amaçlı karantina uyguluyoruz. Virüsün bulaştığı çoğu ülke bu şekilde, karantina altında.

    ABD'de yaşayan insanlar karantinanın getirdiği asosyalliği atlatmak için GTA Online'da vakit geçirmeye başladı. Kansas'ta yaşayan Zack Zwiezen bir kaç haftadır evinden çıkmamaya çalışırken, GTA Online sayesinde oturduğu yerden sosyalleşmeye başladığını belirtti.

    Arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız zaman, gerçek dünya simülasyonu haline gelen GTA Online, karantinada sıkılanlar için denenmesi gereken oyunlardan biri olarak öne çıkıyor.

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