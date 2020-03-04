Bilim insanlarının Koronavirüs ilacı bulabilmek için oynadığı oyun: Foldit!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs, neredeyse dünya geneline yayıldı ve bu nedenle birbirinden farklı fuar ve etkinlik iptal edildi. Dünya genelinde ciddi bir noktaya gelen virüs nedeniyle bilim insanları fazla mesai yapmaya başladı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre tedavinin araştırılmasında, bilim insanları Foldit isimli bir oyun oynamaya başladı.

ABD'nin Seattle kentinde bulunan Whashington Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları Foldit isimli bilgisayar oyununda Koronevirüs için çare arıyor.

Henüz beta sürecinde olan Foldit, ücretsiz olarak indirilebiliyor. İçeriğinde ise, oyunculara birbirinden fazla bilimsel bulmaca vaat ediyor. Koronavirüs'ün içinde bulunan bazı proteinler, virüsün insan vücuduna yapışmasına neden oluyor. Bu protein türünün adı peplomer ve buna karşı bir çözüm bulunduğu zaman, virüse karşı yapılan hamlelerin içinde en önemlisi olacak. Foldit isimli oyun da, buna yardımcı olabilecek bulmacalara sahip.

Oyunun geliştiricilerinin açıklamalarına göre, Foldit'i şu an binlerce kişi oynuyor ve virüse karşı önmel almak için çalışıyor.