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    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri
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    07.07.2020 - 16:10 |

    Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri

    Dünyanın en sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty Modern Warfare oynayabilmek için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyaç var? İşte Call of Duty Modern Warfare'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri

    Sevilen savaş oyunlarının başında gelen Call of Duty Modern Warfare oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyaç var? İşte Call of Duty Modern Warfare'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Miminum:

    • Windows 7 veya Windows 10 işletim sistemi (64 bit)
    • Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 işlemci
    • Nvidia Geforce GTX 670 - Nvidia Geforce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı
    • 8 GB RAM
    • DirectX 12 desteği
    • 175 GB boş alan

    Önerilen:

    • 64 bit Windows 10 işletim sistemi
    • Intel Core i5-2500K ve ya AMD Ryzen 1600X işlemci
    • Nvidia Geforce GTX 970 - Nvidia Geforce GTX 1660 ve ya AMD Radeon R9 390 - AMD Radeon RX 580
    • 12 GB RAM
    • DirectX 12 desteği
    • 175 GB boş alan
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
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