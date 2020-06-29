Kadınlar mobil oyun alışverişini artırdı!

Türkiye’deki oyunseverlerin Mayıs ayında PC oyunlarıyla ilgili alışverişleri yüzde 10 azalırken, mobil oyunlardaki alışveriş adedi yüzde 10 arttı. Bu artışta kadın oyuncuların alışverişlerinin artması önemli rol oynarken, platforma göre harcama dağılımı aşağıdaki şekilde sıralandı:

- Mobil oyunlar (%55)

- PC oyunları (%25)

- Konsol oyunları (%15)

Koronavirüs dönemindeki oyun alışverişlerinin cinsiyete göre dağılımı ise şöyle oldu:



Kadınlar: Şubat %10, Mart%25%, Nisan%27, Mayıs%30

Erkekler: Şubat %90, Mart %75, Nisan %73, Mayıs%70

Mayıs ayında en çok oynanan oyunlar



Oyunfor.com verilerine göre 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye’de oyunseverlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor.

01. PUBG Mobile

02. League of Legends

03. Lords Mobile

04. Call of Duty (Mobile)

05. Game of Thrones

06. FIFA 20

07. Zula

08. CS:GO

09. Point Blank

10. Metin2