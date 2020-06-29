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    29.06.2020 - 12:06 |

    Kadınlar mobil oyun alışverişini artırdı!

    “Dijital oyun mağazası Oyunfor.com’un verilerine göre oyun alışverişlerinin miktarı, nisan ayına göre yüzde 25 büyüme gösterdi ve kadınların daha çok mobil oyunlara yönelik harcama yapması, mobilin yeniden büyümeye geçmesini sağladı.

    Kadınlar mobil oyun alışverişini artırdı!

    Türkiye’deki oyunseverlerin Mayıs ayında PC oyunlarıyla ilgili alışverişleri yüzde 10 azalırken, mobil oyunlardaki alışveriş adedi yüzde 10 arttı. Bu artışta kadın oyuncuların alışverişlerinin artması önemli rol oynarken, platforma göre harcama dağılımı aşağıdaki şekilde sıralandı:

    - Mobil oyunlar (%55)
    - PC oyunları (%25)
    - Konsol oyunları (%15)

    Koronavirüs dönemindeki oyun alışverişlerinin cinsiyete göre dağılımı ise şöyle oldu:

    Kadınlar: Şubat %10, Mart%25%, Nisan%27, Mayıs%30

    Erkekler: Şubat %90, Mart %75, Nisan %73, Mayıs%70

    Mayıs ayında en çok oynanan oyunlar

    Oyunfor.com verilerine göre 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye’de oyunseverlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor.

    01. PUBG Mobile

    02. League of Legends

    03. Lords Mobile

    04. Call of Duty (Mobile)

    05. Game of Thrones

    06. FIFA 20

    07. Zula

    08. CS:GO

    09. Point Blank

    10. Metin2

    Dengesi bozulan masa ile birlikte yuvarlandılarArtvin’in Şavşat ilçesinde restoran haline dönüştürülen otobüsün yakınında bulunan piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalması sonucu masanın dengesini bozulunca devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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