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    HaberlerOyun Haberleri PlayStation Türkiye'den PlayStation fiyatları hakkında açıklama geldi!
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    07.04.2020 - 11:52 |

    PlayStation Türkiye'den PlayStation fiyatları hakkında açıklama geldi!

    Corona virüs ortaya çıktığından beri Türkiye'de PlayStation 4 fiyatlarında neredeyse iki katına yakın yükseliş oldu. Bu durumla ilgili PlayStation Türkiye'den açıklama geldi.

    PlayStation Türkiye'den PlayStation fiyatları hakkında açıklama geldi!

    2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkelerin ekonomileri de bu virüs yüzünden etkilenmeye başladı. Çünkü insanlar evden dışarı çıkmayıp, önlem amaçlı karantina uygulamaya başladılar. Çalışanlar da evden çalışmaya başladı ve tüm dünya olduğundan farklı bir noktaya geldi.

    Bu durum, Türkiye'deki PlayStation 4 fiyatlarını da etkiledi. 2 bin lira bandından 4 bin liralara yükselen PlayStation 4 fiyatlarının ardından tüketiciler isyan bayrağını çekmeye başladı ve PlayStation Türkiye'den konuyla alakalı ilk resmi açıklama geldi.

    PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklamada, “PlayStation konsol ve aksesuarları için, Sony Eurasia’nın bayilere olan satış fiyatlarında ve ürünlerin son kullanıcıya tavsiye edilen satış fiyatlarında 2020 yılı içerisinde herhangi bir artış olmamıştır. Bununla birlikte, Sony Eurasia olarak perakende satış yapan firmaların satış fiyatlarına herhangi bir müdahale söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

    Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendiTarım ve Orman Bakanlığı, her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, doğal hayatta yemek arayan hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca, dağ keçilerinin düz duvara tırmanma görüntüsü de video içerisinde yer aldı.
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