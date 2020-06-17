Uluslararası Espor Federasyonu (IESF), ‘Eğitim ve Gençlik Komisyonu’ kuruldu; ilk başkanlık onuru bir Türk’ün

Covid-19 sürecinde yüzde 63 büyüme gösteren ve 2021’de 200 milyar dolar barajını geçeceği tahmin edilen, Oyun ve Espor sektörüne dünyada 2.5 milyar kişi ilgi duyuyor. Yüzde 80’i lise ve üniversite öğrencisinden oluşan bu genç sektöre özellikle eğitim kurumları da büyük ilgi gösteriyor.

Espor Eğitimi ve Gençlik Liderliği Komisyonu, Akademisyenler, Yöneticiler ve Öğrenciler olmak üzere üç kuruldan oluşacak. Komisyon sadece espor ekosistemini genişletmek ve eğitim kurumlarında espor alanını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda paylaşılan vizyonlar ve değerler altında gençlerin eğitim ve öğretimini desteklemek için kullanılabilecek müfredat materyalleri ve kursları geliştirmeye odaklanacak.

Komisyon, gençleri espor alanında eğitip bilinçlendirecek

Uluslararası Espor Federasyonu’nun, Eğitim ve Gençlik Komisyonu’nun çalışmaları ile esporda mücadele eden gençlerin kariyerleri oyuncu olarak bitse de öğrenciler yeni yetenekler kazanıp, espor sektörünün bir parçası olmaya devam edecekler.

Esporda mücadele eden gençlerin kariyerleri ortalama 24-25 yaşına kadar sürmekte ve fiziksel sporlar ile karşılaştırıldığında bu oldukça kısa bir dönem. Aynı zamanda da yüksek öğrenim dönemini kapsayan bu yaş aralığına özel eğitim programları tasarlanması ihtiyacına karşılık vermek üzere dünyada birçok üniversitede çalışmalar yapılıyor.

Uluslararası Espor Federasyonu Başkanı Vlad Marinescu: "Serhat Bekdemir'in Eğitim ve Gençlik Komisyonu’na liderlik edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Espor eğitimi ve okullar arası espor karşılaşmalarına küresel bir etki yaratmak için eğitim kurumlarıyla yakın çalışma rolünü üstlenecektir” dedi.

Serhat Bekdemir ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Dünyanın her yerinde esporun müfredata girmesiyle yükselişe geçen okul esporunun, eğitim ve organizasyonlarını IESF çatısı altında geliştirilmesine katkı sağlayacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum. Gençleri, aileleri ve kurumları espor hakkında eğitmek ve fırsat yaratmak için dünyanın sayılı eğitim kurumlarını bu çatı altında bir araya getireceğiz.”

IESF'nin Espor Eğitimi ve Gençlik Komisyonu, üniversite ekosistemini birleştirmek, desteklemek ve üye ülkeler aracılığıyla espor standardını yükseltmek için çalışacak.