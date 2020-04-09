09.04.2020 - 08:53 |
Valorant izleyici rekoru kırdı!
League of Legends'ın yapımcısı olan Riot Games'in yeni FPS oyunu Valorant, tüm zamanların eş zamanlı izleyici rekorunu kırdı.
Uzun zamandır CS:GO'ya ait olan eş zamanlı izleyici rekoru, Riot Games'in beklenen FPS oyunu Valorant'ın kapalı betaya girmesiyle kırıldı. Artık eş zamanlı izleyici rekoru Valorant'an sahip.
Bugüne kadar CS:GO, 2018'de ELEAGUE Major: Boston şampiyonasında 1.13 mi,lyon eş zamanlı izleyici rakamına ulaşmıştı. Valorant ise geçtiğimiz gün 1.7 milyon eş zamanlı izleyici sayısına ulaştı. Bu rekorun uzun zaman başka bir oyun tarafından kırılması zor görünüyor.
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