Xbox Series X için tanıtılan oyun PC'de kaydedilmiş! Şoke eden gerçek...

2020'nin sonlarında satışa sunulması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5 haberleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Xbox Insider etkinliği ile birlikte, Microsoft yeni konsolun oyunlarını tanıtmıştı. Yeni ortaya çıkan bir haber, Xbox Series X bekleyenleri üzecek.

Etkinlikte tanıtılan ve bir çok kişi tarafından geçer not alan Scorn isimli oyunun videoları, Xbox Series X'te değil, Ryzen işlemci ve NVIDIA RTX 2080 Ti ekran kartı kullanılan bir bilgisayarda kaydedildi. Bu açıklamanın sahibi ise Scorn oyununun geliştiricisi olan Ebb Software'ın yönetmeni Ljubomir Peklar. Yani etkinlikte gördüğümüz video aslında güçlü bir bilgisayara ait. Durum bu şekilde olsa da, oyunun geliştiricisi ve yönetmeni olan Ljubomir Peklar, yeni konsolda 4K 60 FPS değerini yakalayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Henüz konsollar çıkmadan yapımcıların bu tarz hilelere başvurması, akıllara "Acaba yeni konsollar bekleneni verebilecek mi?" sorularını getirmeye başladı.