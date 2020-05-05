Pasaport nasıl alınır? (Başvuru, randevu, yenileme) - 2020 Pasaport ücretleri ne kadar?

Moblobi.com

Sosyal medya: @Moblobi

Pasaport nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap, yabancı ülkelerin sizin kim olduğunuzu tanıması için ülkeniz tarafından verilen bir kimlik belgesidir, denilebilir. Bu belge sayesinde ülkeler kendi sınırlarına gelen kişilerin girişe uygun olup olmadığını anlayabilir. Örneğin aranan bir suçlu ise pasaport sayesinde bunu tespit edebilir.

Ülkemizde pasaportlar bordo, yeşil, gri, siyah, kırmızı olarak çeşitli renklerle, farklı özelliklere sahip beş gruba ayrılmaktadır. Bordo pasaport, en standart pasaport biçimidir. Ülkemizde pasaport başvurusu yapan herkese verilen pasaport türüdür. Yeşil pasaport, sadece belli ünvanlara sahip devlet memurları, görevden ayrılmış bürokratlar, il ve ilçe belediye başkanlarına verilmektedir. Gri pasaport ise hizmet şartlarını karşılamadığı için yeşil pasaport almaya hak kazanamayan devlet memurları ile yurtdışında görevlendirilen kişilere verilen pasaport türüdür. Siyah pasaport, diplomatik amaçlarla verilirken, kırmızı pasaport ise geçici süreyle verilmektedir.

Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır? Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport alabilmek için ilk olarak gerekli evrakları eksiksiz hazırlamanız gerekmektedir. Bu evraklar, nüfus cüzdanın aslı, iki adet biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaportlar, pasaport harcı ve pasaport bedeli dekontlarıdır. Evrakları hazırladıktan sonra başvurunuzu nüfus müdürlüklerine yapmanız gerekmektedir. Bu başvurular eskiden emniyet müdürlüklerine yapılıyordu. Bu arada pasaport yenilmek için de aynı başvuru sürecini takip etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Pasaport başvuru randevunuzu internet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca Alo 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ni arayarak da randevu alabilirsiniz. Bordo pasaport başvuruları İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılabilirken, yeşil pasaport başvuruları sadece İl Nüfus Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Başvurunuz sonrası evraklarınız incelenecek ve almaya hak sahibi olmanız halinde de hazırlanan pasaportunuz, PTT yolu ile adresinize 7 ile 10 gün içerisinde gönderilecektir.

2020 Pasaport Ücretleri Ne Kadar?

Pasaport süreleri; 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve üstü şeklinde kategorilenmektedir. Pasaportu alacağınız döneme göre ödeyeceğiniz bedel de değişmektedir. Pasaport için ödeyeceğiniz toplam bedel; pasaport harcı ve pasaport defter bedeli olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

2020 yılı için pasaport harç ve cüzdan bedelleri süre bazında elbette ki değişmektedir. Süreler bazında ödenmesi gereken bedeller ise şöyle: