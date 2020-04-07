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    07.04.2020 - 09:16 |

    Antalya Teknokent'te 'solunum cihazı çoklayıcısı' prototipi üretildi

    Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Teknokent'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında solunum cihazı çoklayıcısı prototipi üretildi.

    Antalya Teknokent'te 'solunum cihazı çoklayıcısı' prototipi üretildi

    Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, yaptığı açıklamada, önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atan Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ile Prototip Atölyesi'nde, ihtiyaç olması halinde solunum cihazlarının ara ekipmanlarını üretebilir durumda olduklarını bildirdi. 

    İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, solunum cihazının hastanelerde yeterli miktarda mevcut olduğu bilgisini aldıklarını aktaran Yavuz, yine de prototip olması amacıyla solunum cihazı çoklayıcısı ürettiklerini kaydetti.

    Yavuz, çoklayıcı sayesinde bir solunum cihazının anında iki hastaya hizmet verebilecek duruma geldiğini vurguladı.

    Antalya Teknokent mühendisleri ve gönüllü mühendis ekipleriyle çalıştıklarını belirten Yavuz, ihtiyaç duyulması halinde çoklayıcının seri üretimini yapacaklarını kaydetti.

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