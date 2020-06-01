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    01.06.2020 - 09:30 |

    Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

    SpaceX'in Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

    Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

    Dragon'un, UUİ'ye, astronotların yardımına ihtiyaç duymadan otomatik olarak kenetlendiği belirtildi. 

    Kenetlenmenin, Çin-Moğolistan sınırından 422 kilometre yükseklikte gerçekleştiği kaydedildi.

    Hurley ve Behnken'in bu aşamada UUİ'deki Rus ve Amerikalı mürettebatla bir araya gelmeden önce kaçak ve basınç kontrolleri için beklemeleri gerekiyor.

    SpaceX'in Dragon kapsülü ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün başarıyla yörüngeye gönderilmişti.

    Fırlatış, NASA ve SpaceX'in sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanmıştı.

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