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    05.03.2020 - 07:27 |

    Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi

    Colorado Üniversitesinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı olabileceği belirlendi.

    Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi

    Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı olabileceği bildirildi.

    Colorado Üniversitesinde görevli bilim insanları, gezegende 3 milyar yıl önce görünürde bir ana kara olmayabileceği bulgusunu elde ettikleri araştırma çerçevesinde, Avustralya'nın kuzeybatısında jeolojik açıdan önem taşıyan bir bölgedeki kayaları inceledi.

    Sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'nın çok uzun zaman önce nasıl göründüğünü anlamak için "hidrotermal jeokimyadan" faydalanıldı.

    Araştırma ekibinin lideri Dr. Benjamin Johnson, "eski çağlarda deniz suyuyla etkileşime geçen ve bu etkileşimi hafızasında tutan kayalarda" sıkışmış farklı oksijen izotoplarını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

    Ekip, 3,2 milyar yıllık okyanus tabanı plakası bulunan bölgeden alınan 100'den fazla kaya örneğinde özellikle Oksijen-18 ve daha hafif Oksijen-16 izotoplarının oranlarını hesapladı.

    Sonuçlar, plağın 3,2 milyar yıl önce beklenenden daha fazla Oksijen-18 içerdiğini gösterirken, uzmanlar, bu dönemde Dünya üzerinde ana kara olması durumunda plak örneklerinde daha az Oksijen-18'e rastlanacağını çünkü ana karadaki kilin bu daha ağır izotopu soğuracağını savundu.

    Johnson, bulguları doğrultusunda o dönemde yerküre genelinde kıtasal toprakların oluşmadığı görüşüne vardıklarını açıkladı.

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