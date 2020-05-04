BİST101.1100.00EURO7.69-0.13USD7.030.33ALTIN385.400.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Dinozorların döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu
    ABONE OL
    04.05.2020 - 09:27 |

    Dinozorların döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

    Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait, "Çılgın yaratık" adı verilen memeli bir canlıya ait fosil keşfedildi.

    Dinozorların döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

    Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait bir memeli canlıya ait fosil keşfedildi.

    Dünyanın farklı bölgelerinden bilim adamlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

    Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

    Bilim adamları, “Adalatherium hui” (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için “tuhaf" ve "benzersiz” olarak nitelendirdi.

    Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bilim Kurulu Üyesi bugüne dikkat çekti ve uyardı

    Bilim Kurulu Üyesi bugüne dikkat çekti ve uyardı

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

    Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

    Sıradaki Haber