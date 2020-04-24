Elon Musk açıkladı: Uzaya gönderilen internet uyduları üç ay içinde çalışacak!

SpaceX'in CEO'su ve kurucusu olan Elon Musk, uzaya gönderdikleri Starlink internet uyduları hakkında açıklamalar yaptı. Uyduların 2020 yılında düşük geçikmeli, yüksek bant genişliğine sahip internet hizmeti için yeni açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, Starlink'in uzaya gönderdiği internet uydularının internet hizmetinin yaklaşık üç ay içinde başlatacaklarını açıkladı. Bu hizmetin ilk olarak Kuzey Amerika ve Kanada'da 2020 yılında başlayacağını da belirtti. 2021 yılında ise ek hizmet olarak dünyanın diğer ülkelerinde hizmete gireceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'un şirketi 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlattığını açıklamıştı. Starlink internet uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.