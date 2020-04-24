BİST98.1710EURO7,520,42USD6,990,63ALTIN387,310,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Elon Musk açıkladı: Uzaya gönderilen internet uyduları üç ay içinde çalışacak!
    ABONE OL
    24.04.2020 - 09:28 |

    Elon Musk açıkladı: Uzaya gönderilen internet uyduları üç ay içinde çalışacak!

    Elon Musk'ın başında olduğu ve geçtiğimiz günlerde uzaya gönderilen internet uyduları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Elon Musk, uzaya gönderdiği Starlink uydularının yaklaşık üç ay içinde çalışmaya başlayacağını açıkladı!

    Elon Musk açıkladı: Uzaya gönderilen internet uyduları üç ay içinde çalışacak!

    SpaceX'in CEO'su ve kurucusu olan Elon Musk, uzaya gönderdikleri Starlink internet uyduları hakkında açıklamalar yaptı. Uyduların 2020 yılında düşük geçikmeli, yüksek bant genişliğine sahip internet hizmeti için yeni açıklamalarda bulundu.

    Elon Musk, Starlink'in uzaya gönderdiği internet uydularının internet hizmetinin yaklaşık üç ay içinde başlatacaklarını açıkladı. Bu hizmetin ilk olarak Kuzey Amerika ve Kanada'da 2020 yılında başlayacağını da belirtti. 2021 yılında ise ek hizmet olarak dünyanın diğer ülkelerinde hizmete gireceğini söyledi. 

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'un şirketi 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlattığını açıklamıştı. Starlink internet uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

    SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan mesajları resimli - kısa yazılı tecihleri! 11 Ayın sultanı Ramazan ayı ve Cuma mesajları

    Ramazan mesajları resimli - kısa yazılı tecihleri! 11 Ayın sultanı Ramazan ayı ve Cuma mesajları

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? e-Devlet Ücretsiz maske başvuru ekranı

    Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? e-Devlet Ücretsiz maske başvuru ekranı

    Sıradaki Haber